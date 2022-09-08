Son Dakika | Suriye uyruklu terörist İstanbul'da yakalandı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haber: İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu terörist yakalandı. İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu terörist yakalandı. Alınan bilgilere göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bölücü terör örgütü PKK/KCK ve örgütün Suriye uzantısı PYD/YPG'ye yönelik yürüttüğü bir soruşturmada, Suriye uyruklu bir teröristin İstanbul'da olduğu saptandı. Soruşturma dosyasındaki belgelerden yola çıkan İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü birimleri, örgütün kırsal kadrosu içerisinde faaliyet yürüttüğü ve farklı zamanlarda elde edilen dijital materyallerde kırsalda örgütsel fotoğraflarının tespit edildiği S.J. adlı Suriyeli teröristin İstanbul'da saklandığı istihbaratını aldı. Örgüt üyesinin kaldığı adres tespit edildi. Yapılan tespitlerin ardından 3 Eylül'de operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda yakalanan S.J., önceki akşam adli makamlara sevk edildi. PKK/PYD üyesi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (Sadık Kahraman /İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İstanbul Suriye PKK 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son Dakika | Suriye uyruklu terörist İstanbul'da yakalandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.