Üye Girişi
Haberler
Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP'den ihraç edildi

"CHP, DEM'lenmekle meşgul" diyen eski başkan partisinden ihraç edildi

 Hamaney'den Esad'ın devrilmesi sonrası ilk açıklama

Hamaney hedefe 2 ülkeyi koydu

 Esad ülkeden kaçarken kasada beş kuruş bırakmamış

Esad kaçarken ülkenin geleceğini de çalmış
Hakan Fidan ABD'ye net bir mesaj verecek: Ya siz halledin ya da bu işi biz bitireceğiz

Hakan Fidan'ın Suriye için vereceği mesaj ortaya çıktı

Suriye Uyruklu Genç, Bulduğu 315 Bin Lira Değerindeki Çeki Sahibine Teslim Etti

Suriye Uyruklu Genç, Bulduğu 315 Bin Lira Değerindeki Çeki Sahibine Teslim Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde, Suriye uyruklu genç Satam Elsatam, bulduğu 315 bin lira değerindeki çeki sahibine ulaştırarak örnek bir davranış sergiledi. Çeki kaybeden Servet Kazancıçok, Elsatam'a teşekkür etti ve ödül olarak nakit para verdi.

Antalya'nın Serik ilçesinde Suriye uyruklu genç, bulduğu 315 bin lira değerindeki çeki sahibine teslim etti.

Cumhuriyet Mahallesi meyve sebze toptancı halinde günlük ortalama 2 bin TL yevmiye ile çalışan Satam Elsatam (29) sabah saatlerinde işe giderken yolda yaklaşık 1 yıllık geliri olan 315 bin lira değerinde çek buldu. Bulduğu çekin üzerinde yazılı isimden yola çıkan Elsatam, çekin sahibi Servet Kazancıçok'a ulaştı. Serik meyve ve sebze toptancı halinde buluşan Elsatam, çeki sahibi Kazancıçok'a teslim etti.

Kazancıçok, ödül olarak Elsatam'a bir miktar nakit para verdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Elsatam, "Yolda gelirken bir kağıt buldum. Geldim burada üzerinde ne yazıyor bu ne diye çalışanlara sordum. Bunun çek olduğunu öğrendim. Üzerinde isim yazıyordu. Servet ağabeye ulaştım. Kendisi geldi. Çekini teslim ettim. Türkiye çok güzel. 2020 yılından beri buradayım" dedi.

Çek sahibi Servet Kazancıçok da, "Kardeşimiz beni aradı. Çek bulduğunu, üzerinde benim ismimin yazdığını söyledi. Benim çeki kaybettiğimden de haberim yoktu. Çeki şoförüm kaybetmiş. Allah kendisinden razı olsun. Ülkemizde Suriyelilere karşı bir ön yargı var. Bu kardeşim bu yargıyı da kırmış oldu. Esad rejiminin sona ermesi ile birlikte Suriyeli arkadaşlarım da umarım ülkelerine huzurlu ve mutlu şekilde giderler. Çekimi teslim aldım. Kendisine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Esad'ın devrilmesinin ardından Putin'den dikkat çeken karar
img

CHP'li vekil kürsüde yüzünü siyaha boyadı
img

Milyoner'e damga vuran futbol sorusu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Kuruluş Osman bu akşam var mı, son bölüm neler oldu? 11 Aralık ATV yayın akışı, Kuruluş Osman 174. bölümü yayınlanacak mı? ATV yayın akışı! Malmö - Galatasaray maçı ne zaman? Malmö Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi? CANLI ALTIN KURU | 10 Aralık çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? QNB Finansbank çöktü mü? Lütfü Savaş kimdir? Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş kaç yaşında ve nereli? Lütfü Savaş ihraç mı edildi? Lütfü Savaş CHP'den neden ihraç edildi? UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Uzak Şehir 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Devrim Saltoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Devrim Saltoğlu hangi dizilerde oynadı? GELİNİM MUTFAKTA 11 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 11 Aralık Çarşamba Gelinim Mutfakta kim kazandı? Beşar Esad kimdir? Beşar Esad kaç yaşında, nereli? Az önce deprem mi oldu? 11 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.