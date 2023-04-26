Suriye uyruklu DEAŞ militanı gözaltına alındı

Suriye'deki iç savaş sonrası Türkiye'ye gelen binlerce Suriyeli arasında yer alan ve DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen Şam doğumlu S.M. adlı şahıs, terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yapmak ve yaymak suçundan ikamet ettiği Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde gözaltına alındı.

Suriye'deki iç savaş sonrası Türkiye'ye gelen binlerce Suriyeli arasında yer alan ve DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen Şam doğumlu S.M. adlı şahıs, terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yapmak ve yaymak suçundan ikamet ettiği Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünün yürüttüğü operasyonlarda teknik takibe alınan S.M. isimli DEAŞ militanının, sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı videoların da aralarında yer aldığı dijital dokümanlara el koyan polis, gözaltına aldığı Suriye uyruklu DEAŞ üyesi S.M.'yi emniyetteki işlemlerinin ardından silahlı terör örgütü DEAŞ'a üye olmak ve propagandasını yapmak suçundan adliyeye sevk etti. - TEKİRDAĞ