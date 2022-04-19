Suriye sınırında silah kaçakçılığı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Suriye sınırında silah kaçakçılığı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Suriye sınırında silah kaçakçılığı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, Suriye sınırı yakınındaki Hacıpaşa Mahallesi'nde 6 adet makineli tabanca ve Kalaşnikof marka tüfek ele geçirildi.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, Suriye sınırı yakınındaki Hacıpaşa Mahallesi'nde 6 adet makineli tabanca ve Kalaşnikof marka tüfek ele geçirildi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'den yurda yasa dışı yollardan silah sokulacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Hacıpaşa Mahallesi'nde, 2 adet 9 mm çapında makineli tabanca ve tabancaya ait 3 adet şarjör ile 4 adet 7,62 mm çapında Kalaşnikof piyade tüfeği, tüfeğe ait 15 adet şarjör ve 27 adet fişek ele geçirildi. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title