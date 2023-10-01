Suriye sınırında polis Ferhat Avcı'yı şehit eden şüpheli 10 yıl sonra yakalandı

Suriye sınırında polis memuru Ferhat Avcı'yı şehit eden şüpheli, 10 yıl sonra yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışırken yakalandı.

2 Mayıs 2013'te Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi Suriye sınırında yaşanan olayda, Suriye'nin Telabyad kentinden Türkiye tarafına geçmeye çalışan bir grup olay çıkarttı. Çıkan olaylarda 12 kişi yaralandı. Yaralılardan polis memuru Ferhat Avcı, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda polis memurunu şehit eden saldırganın U.A. olduğu belirlendi. Görülen davada U.A., 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' cezasına çarptırıldı. Hakkında tutuklama kararı bulunan ve ekipler tarafından takibe alınan U.A.'nın yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçeceği bilgisi üzerine ekipler, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile istihbarat ekipleri tarafından uzun süre takibe alınan U.A., yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışırken yakalandı. Gıyabında yapılan yargılamada müebbet hapis cezasına çarptırılan terörist, cezaevine teslim edildi. - ŞANLIURFA