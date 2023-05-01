Suriye şehitleri memleketlerine uğurlandı

Suriye'nin Telabyad kentinde uygulama noktasında müdahale ettikleri bombanın infilak etmesi sonucu şehit olan 2 polis memuru, Şanlıurfa'da düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

Suriye'nin Telabyad kentinde uygulama noktasında tespit ettikleri bombaya müdahale eden polis memurları Özgür Barcın ile Resul Barutcu şehit olurken 7 polis memuru ise yaralandı. Şehit polis memurları için Şanlıurfa Gap Havalimanında bir tören düzenlendi. Törene Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Er, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ilçe belediye başkanları, şehit polislerin mesai arkadaşları, askerler, kurum müdürleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından şehitlerin özgeçmişi okundu. Törende bir konuşma yapan Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, "Ülkemizin birliği, bütünlüğü, milletimizin huzuru ve güvenliği uğruna canını feda eden muazzez şehitlerimizi ebedi yolculuğuna uğurlamak, onlara karşı son görevimizi ifa etmek ve onları cennete uğurlamak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Yüce Rabbimizin rahmeti ile onları saracağına ve Peygamber efendimize komşu eyleyeceğine yürekten inanıyoruz. Allah şehitlerimizin kederli ailesine, yakınlarına, sevenlerine sabr-ı cemil ve metanet lütfeylesin! Aziz milletimizin başı sağ olsun! Kahraman arkadaşlarımızı kaybettik, acımız çok büyük. Ancak bilinmelidir ki gücümüz, cesaretimiz ve kararlılığımız daha da büyük. Bugün gözyaşımızı içimize akıtacağız, hainleri de asla sevindirmeyeceğiz! Ben buradan PKK'ya, PKK'nın kollarına, onun sempatizanlarına ve işbirlikçilerine seslenmek istiyorum. Alçak emellerinize asla ulaşamayacaksınız. Asla kazanamayacaksınız. Biz, hiçbir zaman yeise kapılmadık, kapılmayacağız. Biz bu topraklara çok ağır bedeller ödedik, bu toprakların ne ilk şehidi ne de son şehidi. Bizlere bu acıyı yaşatan hain terör örgütü PKK-PYD'nin her türlü uzantıları, onların destekçileri ve işbirlikçileri, şunu iyi bilin, ülkemizin birlik ve beraberliğini hedef alan saldırılarınıza karşı, kahraman silah arkadaşlarımızın kararlı mücadelesiyle, sizleri kendi kanınızda boğarak bu saldırıların bedelini çok ağır biçimde ödeteceğiz. Milletimizin birlik ve beraberliğini asla bozamayacağınızı kafanıza sokacaksınız çünkü, şehitlerimizin silah arkadaşlarına sözümüz var. Çünkü, Resul ve Özgür kardeşlerimizin evlatlarına sözümüz var. Çünkü, kalbi bu topraklar için atanlara sözümüz var. Rabbim, bu sözümüzü yerine getirmeyi nasip etsin. Rabbim, şehitlerimizin ailelerine karşı bizleri mahcup etmesin" diyen Vali Ayhan, terörle olan mücadelenin kararlı bir biçimde devam ettirileceğini dile getirerek şehitlere rahmet dileyip konuşmasını sonlandırdı.

Okunan duanın ardan şehit polis memuru Resul Barutcu'nun cenazesi helikopterle Osmaniye'ye, Özgür Barçın'ın cenazesi ise uçakla Ankara'ya gönderildi. - ŞANLIURFA