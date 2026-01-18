Haberler

Suriye ordusu terör örgütü SDG'nin çekildiği Rakka'ya girdi

Güncelleme:
Suriye hükümeti ile SDG arasında varılan ateşkes ve entegrasyon anlaşmasının ardından Suriye ordusu, Rakka kent merkezine girerek arama-tarama faaliyetlerine başladı.

Suriye ordusu, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) çekilmesinin arama-tarama faaliyetleri için Rakka kent merkezine giriş yaptı.

Suriye hükümeti ile terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında varılan ateşkes ve tam entegrasyon anlaşması sonrası Suriye ordusu, konvoylarla Rakka kent merkezine giriş yaptı. Suriye ordusu, kentte arama-tarama faaliyetleri yürüterek, asayiş ve güvenliği sağlayacak.

Terör örgütü SDG, anlaşmanın ardından Fırat'ın doğusuna çekilmeye başlamış, Deyrizor, Rakka ve Haseke vilayetleri idari ve askeri olarak Suriye hükümetine devredilmişti. - RAKKA

