Suriye ordusu terör örgütü SDG'nin çekildiği Rakka'ya girdi

Suriye ordusu, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) çekilmesinin arama-tarama faaliyetleri için Rakka kent merkezine giriş yaptı.

Suriye hükümeti ile terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında varılan ateşkes ve tam entegrasyon anlaşması sonrası Suriye ordusu, konvoylarla Rakka kent merkezine giriş yaptı. Suriye ordusu, kentte arama-tarama faaliyetleri yürüterek, asayiş ve güvenliği sağlayacak.

Terör örgütü SDG, anlaşmanın ardından Fırat'ın doğusuna çekilmeye başlamış, Deyrizor, Rakka ve Haseke vilayetleri idari ve askeri olarak Suriye hükümetine devredilmişti. - RAKKA