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Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG kontrolündeki yerler tam isabetle vuruldu

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Mardin'in Nusaybin ilçesi Tepealtı Köyü sınırında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde bölücü terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolünde bulunan hedefler tam isabetle vuruldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, terör örgütüne yönelik hava harekatları sonucunda 23 hedef imha edildiği belirtildi.

Suriye'nin kuzeyinde PKK/ Ypg kontrolündeki yerler tam isabetle vuruldu

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesi Tepealtı Köyü sınırında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde bölücü terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolünde bulunan hedefler tam isabetle vuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "PKK/YPG/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek, Irak ve Suriye kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda Irak kuzeyindeki Metina, Hakurk, Gara, Kandil ve Asos bölgeleri ile Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine 15 Ocak 2024 saat 22.00'de hava harekatları icra edilmiş, icra edilen hava harekatları ile bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, mühimmat/malzeme deposu, barınak ve doğalgaz üretim tesisinden oluşan 23 hedef imha edilmiştir" denildi.

Açıklamada, "İcra edilen bu harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekatlar sırasında masum insanların, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Bölücü terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolünde bulunan yerlerde patlama sonrası alevler yükseldi. Suriye tarafında yaşanan hareketlilik, bölgede çekilen görüntülere yansıdı. Alevler, Nusaybin ilçesinden de görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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