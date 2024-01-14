Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG hedefleri vuruldu

Mardin'in Nusaybin ilçesi sınırında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde bölücü terör örgütü PKK/ Ypg'nin kontrolünde bulunan tesisler düzenlenen hava harekatı ile imha edilirken, yükselen dumanlar Nusaybin'den de görüldü.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü PKK'nın saldırılarının ardından hava harekatı devam ediyor. Suriye'nin kuzeyine düzenlenen operasyonlarda çok sayıda terör hedefi imha edildi. Vurulan hedeflerden yoğun dumanlar yükseldi. Yükselen dumanlar Nusaybin ilçesinden de görüldü. - MARDİN