Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi ANKARA- Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Suriye Fırat PKK 3. Sayfa Haberler

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