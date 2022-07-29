Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
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Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA- Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa