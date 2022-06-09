Suriye Milli Ordusu'ndan geçit töreni - Haberler

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Suriye Milli Ordusu'ndan geçit töreni

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Suriye Milli Ordusu'ndan geçit töreni

Suriye Milli Ordusu (SMO), Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyon öncesi ülkenin Azez şehrinde geçit töreni düzenledi.

Suriye Milli Ordusu (SMO), Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyon öncesi ülkenin Azez şehrinde geçit töreni düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bir gece ansızın girebiliriz" ifadeleriyle Suriye'nin kuzeyine operasyon sinyali vermesinin ardından, operasyonun yapılacağı tahmin edilen bölgelerde hareketlilik sürüyor. Suriye Milli Ordusu (SMO), Suriye'nin Azez şehrinde 800 ila bin üyesi ile ağır orta ve hafif silahların da yer aldığı bir geçit töreni düzenledi. Törene SMO liderleri de katıldı. - AZEZ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Recep Tayyip Erdoğan Suriye Milli Ordusu Suriye 3. Sayfa Haberler

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