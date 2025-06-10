Suriye Hava Yolları 12 Yıl Aradan Sonra İstanbul'a Uçtu

Suriye Hava Yolları 12 Yıl Aradan Sonra İstanbul'a Uçtu
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Suriye'de yaşanan iç karışıklıkların ardından uçuşlarını durduran Suriye Hava Yolları, 12 yıl aradan sonra İstanbul'a sefer düzenledi. Uçuşlar haftada 5 gün gerçekleştirilecek.

12 yıl sonra Suriye Havayolları İstanbul'a uçtu

İSTANBUL - Suriye'de yaşanan iç karışıklığın ardından Türkiye uçuşlarını durduran Syrian Air (Suriye Hava Yolları), 12 yıl aradan sonra İstanbul'a uçuş gerçekleştirdi.

Türk Hava Yolları'nın Suriye'nin başkenti Şam'a seferlerine başlamasının ardından Türkiye ile Suriye arasında uçuş seferleri artmaya devam ediyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilen izinler doğrultusunda Suriye'nin bayrak taşıyıcısı Suriye Hava Yolları'nın Şam'dan kalkış yapan uçağı saat 19.17'de İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. 12 yıl aradan sonra İstanbul'a ilk uçuşunu gerçekleştiren Suriye Hava Yolları uçağının pilotu kokpit camından Suriye bayrağı salladı.

Uçuşlar haftada 5 gün yapılacak

Suriye'nin başkenti Şam'dan İstanbul'a gerçekleştirilen uçuş nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda bir tören düzenlendi. Törene İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA havacılık geliştirme direktörü Fırat Ocak, Suriye Hava Yolları Genel Müdürü Semir Orabi ve diğer davetliler katıldı. Törenin ardından ilk uçuş anısına pasta ve kurdele kesimi yapıldı. Suriye Hava Yolları Şam-İstanbul uçuşlarını haftada 5 gün; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri yapacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TUNCER CENGİZ - 3.Sayfa
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