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Suriye'den yasa dışı yollarla ülkeye giren PKK/PYD/YPG üyesi Kilis'te yakalandı

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Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı ve PKK/PYD/YPG üyesi olduğu tespit edilen bir şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıs adli işlemlerin ardından tutuklandı.

Suriye'den yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan PKK/PYD/ Ypg silahlı terör örgütü üyesi olan şahıs Kilis'te yakalandı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı'nca PKK/PYD/YPG Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde Suriye'den Türkiye'ye yasadışı yollarla giriş yaptığı ve terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen M. A. H. isimli şahıs Jandarma ekiplerince Kilis'in Elbeyli ilçesinde yakalandı.

Gözaltına alınan silahlı terör örgütü üyesi M. A. H.'nın adli işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Suriye Kilis YPG PKK Suriye Güvenlik Terör Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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