Suriye'deki Yangın Türkiye Sınırına Ulaştı

Suriye'deki Yangın Türkiye Sınırına Ulaştı
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Suriye'deki Yangın Türkiye Sınırına Ulaştı
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Suriye'nin Lazkiye bölgesinde çıkan orman yangını, Hatay'ın Yayladağı ilçesine sıçradı. Ekipler, sınır hattında yangına müdahale etmeye devam ediyor.

Suriye'nin Lazkiye bölgesinde ormanlık alanda çıkan yangın, Türkiye'nin en güneyinde yer alan Hatay'ın Yayladağı ilçesine sıçradı. Sınır hattında devam eden ve zaman zaman Türkiye tarafına geçen alevlere ekipler müdahale ediyor.

Suriye'nin Lazkiye kentinin Türkmendağı bölgesinde bir süre önce başlayan orman yangınını söndürmek için Türkiye'den de destek ekip gitmişti. Günlerdir devam eden orman yangınında alevler, ülkenin en güneyinde bulunan Hatay'ın Yayladağı ilçesi sınırına ulaştı. Teyakkuzda bekleyen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, zaman zaman sınırı geçen alevlere müdahale ediyorlar. Günlerdir devam eden orman yangını nedeniyle Yayladağı ilçesi duman tabakasıyla kaplandı.

Ekiplerin sınır hattında teyakkuzda olduğunu ifade eden Celal Sarı, alevlere müdahale eden ekiplere kolaylıklar diledi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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