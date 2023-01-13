Suriye'deki Deprem Hatay'da da hissedildi 3. Sayfa Haberleri Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.40'ta merkez üssü Suriye'nin İdlib kenti olan 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.40'ta merkez üssü Suriye'nin İdlib kenti olan 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Hatay'ın Altınözü ilçesinin 43 kilometre uzağında meydana gelen deprem Hatay'da da hissedildi. - HATAY Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Suriye Hatay AFAD 3. Sayfa Haberler

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