Haberler

Suriye'de ABD ve Suriye askerlerine devriye sırasında saldırı: Yaralılar var

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye'nin Tedmur kentinde ABD askerleri ve Suriye güvenlik güçlerinin ortak devriyesi sırasında açılan ateş sonucu 2 Suriye güvenlik personeli ve bazı ABD askerleri yaralandı. Saldırgan olay yerinde vurularak öldürüldü ve yaralılar El-Tanf üssüne tahliye edildi.

Suriye'nin Tedmur (Palmira) kentinde Suriye güvenlik güçleri ve ABD askerlerinin ortak devriyesi sırasında açılan ateş sonucu yaralılar olduğu belirtildi. Saldırgan ise olay yerinde vurularak öldürüldü. ABD helikopterleri, yaralı askerleri El-Tanf üssüne tahliye etti.

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya konuşan bir güvenlik kaynağına göre Tedmur (Palmira) kentinde ortak devriye gerçekleştiren Suriye güvenlik güçleri ve ABD askerleri saldırıya uğradı. Açılan ateş sonucu 2 Suriye güvenlik personeli ve bazı ABD askerleri yaralandı. Saldırgan ise olay yerinde öldürüldü. Saldırının nedenine veya failin bağlantılarına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Yaralılar El-Tanf üssüne tahliye edildi

Saldırının ardından bölgeye sevk edilen ABD helikopterlerinin, yaralı askerleri tedavi edilmek üzere El-Tanf üssüne tahliye ettiği öğrenildi. Güvenlik gerekçesiyle Deyrizor-Şam uluslararası karayolu geçici olarak trafiğe kapatıldı. Bölgede yoğun hava hareketliliği yaşandığı aktarıldı. - HUMUS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
TBMM'deki taciz iddiasında 3 tutuklama daha

TBMM'deki taciz soruşturmasında gözaltına alınanlar için karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ricardo Quaresma Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı: Cevabı Beşiktaş değil

Quaresma Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı: Cevabı Beşiktaş değil
Evrim Akın'ı hedef tahtasına oturtan Asena Keskinci'nin +18 sahneleri olay oldu

Evrim Akın'ı hedef tahtasına oturtan ismin +18 sahneleri olay oldu
Bahis soruşturmasındaki futbolcuların yazışmaları tespit edildi: Maçı alır mıyız, kupon yapıyorum

Telefon konuşmaları tespit edildi! Mert Hakan detayı
Karadenizli biriyle evlendiği için yapılan yorumlara isyan etti

Evlendiği kişinin etnik kökeniyle ilgili yorumlara isyan etti
Ricardo Quaresma Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı: Cevabı Beşiktaş değil

Quaresma Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı: Cevabı Beşiktaş değil
Uğurcan Çakır'dan taraftarı kahreden haber

Uğurcan'dan çok kötü haber
Gerilim artıyor! Kamboçya, Tayland ile tüm sınır geçişlerini askıya aldı

Çatışmaların ardından sınırları tamamen kapattılar
Galatasaray'ın transfer rotası yeniden eski aşk Guendouzi

Galatasaray'da transfer rotası eski aşk! İşte o sürpriz isim
Mehmet Akif Ersoy hakkında bir paylaşım da Nur Köşker'in ablasından geldi

Nur Köşker'in ablasından da Mehmet Akif Ersoy paylaşımı geldi
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
Katilin cinsel saldırı iftirası böyle çürütüldü

Katilin cinsel saldırı iftirası böyle çürütüldü
ABD'de yaşayan 'Tokatçı'nın Emine'si, pozlarıyla büyüledi! Gören küçük dilini yuttu

'Tokatçı'nın Emine'si, pozlarıyla büyüledi
İsrail'den Kassam Tugayları'nın liderine suikast saldırısı

İsrail'den bir suikast saldırısı daha! En önemli iki isminden biriydi
title