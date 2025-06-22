Suriye'de Kiliseye Bombalı Saldırı: 15 Ölü

Suriye'de Aziz Elias Rum Ortodoks Kilisesi'ne düzenlenen saldırıda en az 15 kişi hayatını kaybetti.

Suriye'nin başkenti Şam'daki Dweila Mahallesi'nde bulunan Aziz Elias Rum Ortodoks Kilisesi'ne düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı netleşmeye başladı. Güvenlik kaynakları, saldırıda ilk belirlemelere göre en az 15 kişi hayatını kaybettiğini açıkladı. Adı açıklanmayan bir güvenlik kaynağı, saldırganların 2 kişi olduğunu birinin üzerindeki bombayı patlattığını aktardı. Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, saldırının terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlendiği düşünülüyor. - ŞAM