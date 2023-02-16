Suriye'de en çok can kaybı Cinderes'te yaşandı

Suriye'de depremin büyük yıkıma yol açtığı ve 513 kişinin hayatını kaybettiği Cinderes beldesi, en çok can kaybının yaşandığı bölge oldu.

Suriye'de depremin büyük yıkıma yol açtığı ve 513 kişinin hayatını kaybettiği Cinderes beldesi, en çok can kaybının yaşandığı bölge oldu.

Suriye'de de hissedilen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, ülkenin kuzey batısında büyük yıkıma yol açtı. Depremden kaçmayı başaran ve enkazdan kurtulan Suriyeliler, köy ve kasabaların çevresinde çadır kampı kurdu. Bazı aileler ise iç savaş nedeniyle yıllardır kamp alanlarında kalan yakınlarının yanına yerleşti.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan açıklamada, muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde 2 bin 274 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Depremin meydana gelmesinin ardından 4 gün boyunca, sınır bölgelerinde oluşan hasar nedeniyle yardımların çoğu gönderilemedi. Rejim yönetimi, küresel baskıların ardından, Türkiye'den yardım konvoylarının ulaştırılabilmesi için Salı günü 2 sınır kapısını daha açtı.

Muhaliflerin kontrolündeki enkaz alanlarında arama kurtarma çalışmaları sivil savunma örgütü Beyaz Kasklılar'a bağlı ekipler tarafından yürütülüyor. Örgüt tarafından yapılan açıklamaya göre, 40 köy ve kasabadaki toplam 550 konut tamamen yıkıldı, bin 570'ten fazla binada ise büyük hasar meydana geldi. Toplam yaralı sayısı ise 2 bin 950 olarak açıklandı.

En çok can kaybı Cinderes'te

Suriye'de büyük yıkıma yol açan depremlerde en çok can kaybının yaşandığı bölge ise muhaliflerin kontrolündeki Afrin'e bağlı Cinderes beldesi oldu. Beyaz Kasklılar tarafından yapılan açıklamaya göre Cinderes'te 513 kişi hayatını kaybetti, 831 kişi ise yaralandı. Cinderes'te enkaz altında kalanların kurtarılması için mücadele devam ederken, harabeye dönen binaların çevresinde çadırlar kuruldu. - AFRİN