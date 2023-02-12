Suriye'de depremdeki can kaybı bin 408'e yükseldi

Suriye Sağlık Bakanlığı, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde can kaybının bin 408'e, yaralı sayısının ise 2 bin 341'e yükseldiği bildirildi.

Suriye Sağlık Bakanlığı, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde can kaybının bin 408'e, yaralı sayısının ise 2 bin 341'e yükseldiği bildirildi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Suriye'nin Halep, Hama, Lazkiye ve Tartus şehirlerinde de hissedilen depremlerde can kaybı artıyor. Suriye Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, can kaybının bin bin 408'e, yaralı sayısının ise 2 bin 341'e yükseldiği aktarıldı. Bakanlık, depremzedelerin yerleştirildiği sığınaklarda ve depremden etkilenen bölgelerde sağlık ekipleri tarafından gerekli tedavi ve psikolojik desteğin sürdüğünü bildirdi. - HALEP