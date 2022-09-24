Suriye açıklarında batan göçmen teknesinde can kaybı 94'e yükseldi 3. Sayfa Haberleri Lübnan'dan yola çıktıktan sonra Suriye kıyılarında batan göçmen teknesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 94'e yükseldi. Lübnan'dan yola çıktıktan sonra Suriye kıyılarında batan göçmen teknesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 94'e yükseldi. Akdeniz'deki göçmen faciasının bilançosu artıyor. Suriye devlet televizyonu tarafından yapılan açıklamada, Suriye açıklarında batan teknede hayatını kaybedenlerin sayısının 94'e yükseldiği aktarıldı. Suriye Ulaştırma Bakanlığı, hayatta kalanların teknenin salı günü Lübnan'ın Minyeh bölgesinden 120 ila 150 kişiyle Avrupa'ya gitmek üzere ayrıldığını söylediğini bildirdi. Suriye Limanlar Genel Müdürü Samer Qubrusli yaptığı açıklamada, Suriye'nin liman kenti Tartus'un kıyılarında bulunan göçmen botunda 34 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurmuştu. Qubrusli, bottaki 14 kişinin kurtarıldığını belirtmişti. (Muhammed Rabah - İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Akdeniz Lübnan Suriye 3. Sayfa Güncel Haberler

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