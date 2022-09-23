Akdeniz'de batan göçmen teknesinde can kaybı 71'e yükseldi

Akdeniz'de yaşanan göçmen faciasının bilançosu ağırlaşıyor. Lübnan'dan yola çıkan ve içinde ülkelerinden kaçan çok sayıda mülteci bulunan tekne battı. Olayın ardından Suriye Sağlık Bakanlığı açıklama yaparak 20 kişinin tedavi altında olduğu 34 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edilmişti. Alınan yeni bilgilere göre; hayatını kaybedenlerin sayısı 71'e yükseldi.

Ülkelerindeki savaştan kaçan insanların içinde bulunduğu tekne, Salı günü Lübnan'ın Minyeh bölgesinden 120 ila 150 kişiyle Avrupa'ya gitmek üzere yola çıktı. Ancak, tekne bir süre sonra Suriye açıklarında battı. Dün,Suriye Sağlık Bakanlığı ve Suriye Limanlar Genel Müdürü Samer Qubrusli konuya dair açıklama yaparak, Suriye'nin liman kenti Tartus'un kıyılarında bulunan göçmen botunda 34 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını ifade etti. Qubrusli, bottaki 14 kişinin kurtarıldığını açıkladı.

Yeni ortaya çıkan bilgilere göre; Akdeniz'de yaşanan olayın bilançosu ağırlaşıyor. Batan teknede yaşamını yitirenlerin sayısı 71'e kadar yükseldi. Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamiye yaptığı açıklamada, salı günü Lübnan'dan yola çıkıp Suriye kıyılarında batan göçmen teknesinde hayatını kaybedenlerin sayısının 71'e yükseldiğini bildirdi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Suriye Ulaştırma Bakanlığı, 12 Suriyeli, 5 Lübnanlı ve 3 Filistinli olmak üzere 20 kişinin kurtarıldığını aktardı.