Süratle ilerlerken elektrik direğine çarptı: 2 yaralı

Eskişehir'de iddiaya göre cadde üzerinde süratle seyreden aracın sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarparken, olayda 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tepebaşı ilçesi Şarhöyük Mahallesi Hatboyu-2 Caddesi'nde meydana geldi. Caddede iddiaya göre süratle seyreden 26 AEZ 552 plakalı aracın sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulmaya başlayan araç yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle ön kısmından büyük hasar alan araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR