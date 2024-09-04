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Süratle giden arabadan böyle atıldı

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Esenyurt'ta bir kişiyi süratle giden otomobilin içinden sokağa atarak kaçtılar. Olay anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Süratle giden arabadan böyle atıldı

İSTANBUL (İHA)- Esenyurt'ta bir kişiyi henüz bilinmeyen bir sebeple süratle giden otomobilin içinden sokağa attılar. Düşen vatandaş yuvarlandıktan sonra arabanın gittiği yöne doğru koşarak kaçtı. Yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Olay, 1 Eylül Pazar günü 04.55 sıralarında Esenyurt ilçesi Yeşilkent Mahallesi 1889'uncu sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sokakta süratle ilerleyen arabanın içerisinden bir kişiyi sokağa attılar. O anlar güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Görüntülerde, beyaz renkli bir otomobilin sokakta hızla ilerlerken arka kapısından bir kişiyi sokağa attıkları ve arabadan düşen kişinin ise yuvarlandıktan sonra arabanın gittiği yöne doğru koştuğu anlar yer aldı.

"Adamı bir paçavra gibi atıyor, bu insanlığa yakışmaz"

Sokakta yaşananları güvenlik kamerasından izleyen çevre sakini Nuri Ünalan, "Biz kameradan gördük. Bu insanlığa yakışır bir hareket değil. Aranda ne olay olursa olsun bu yapılacak bir hareket değil. Biz mevzuyu bilmiyoruz, kameradan gördük. İnsana yapılacak bir şey değil bu. İnsanı bırak hayvanlara bile bir sürü şeyler yapılıyor. Bir insanı öylece yola atmak doğru bir şey değil. İnsanlığa yakışmaz. Kendi kendime dedim ki 'insanın değeri bu kadar düştü mü?'. Adamı bir paçavra gibi atıyor. Gelip geçen bir araba çarpsaydı ne olacaktı yazık günah. Gece saatlerinde oluyor. Ben kabullenemiyorum böyle şeylerin insanlara yapılmasına razı değilim. Hele de bizim mahallemizde. Burası gerçekten çok sakin güzel bir mahalle. Duyarlı insanlar var burada. Araba geliyor sokağa, adamı itiyorlar içeriden" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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