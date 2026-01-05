Haberler

İNDAK'tan başarılı hayvan kurtarma operasyonu

Güncelleme:
AFAD ve İNDAK ekipleri, Süpürtü köyü taş ocağı civarında bir çakalı kovalarken inlerine giren iki av köpeğini, yaklaşık 7 saatlik bir operasyonla sağ salim kurtardı.

AFAD'dan gelen ihbar üzerine, Süpürtü köyü taş ocağı civarında iki av köpeğinin çakalı kovaladıkları sırada çakalın inine girdikleri ve uzun süre kendilerinden haber alınamadığı bilgisi alınmıştır. İhbarın ardından İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma Derneği (İNDAK) ekiplerimiz vakit kaybetmeden olay yerine intikal etmiştir.

Köpek sahiplerinden alınan bilgiler doğrultusunda yapılan değerlendirmede, hayvanların girdiği inin son derece dar ve derin olduğu tespit edilmiştir. Zorlu arazi şartları ve dar alan nedeniyle büyük hassasiyet gerektiren çalışmalara başlayan İNDAK ekibi, yaklaşık 7 saat süren yoğun ve titiz bir operasyon yürütmüştür.

Yapılan çalışmalar neticesinde, saat 22.00 sularında hayvan ininin derinliklerine ulaşılmış ve mahsur kalan iki av köpeği sağ salim kurtarılmıştır. Kurtarılan köpekler sahiplerine teslim edilmiş olup, sağlık durumlarının iyi olduğu gözlemlenmiştir. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
