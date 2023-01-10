Süpürge imalathanesinde korkutan yangın 3. Sayfa Haberleri Sakarya Ticaret Borsası (STB) içerisinde bulunan süpürge imalathanesinde meydana gelen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Sakarya Ticaret Borsası (STB) içerisinde bulunan süpürge imalathanesinde meydana gelen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, Adapazarı ilçesi Tekeler Mahallesi üzerindeki Sakarya Ticaret Borsası içerisinde bulunan süpürge imalathanesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı imalathanede yangın çıktı. Panik oluşturan yangının haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Maddi hasarın meydana geldiği yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İtfaiye Sakarya 3. Sayfa Haberler

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