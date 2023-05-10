Şüphelinin evinde yapılan operasyonda bonzai ele geçirildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir şüphelinin evinde yapılan operasyonda 650 gram bonzai ele geçirildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir şüphelinin evinde yapılan operasyonda 650 gram bonzai ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları çerçevesinde İzmit'te bir şüphelinin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 650 gram bonzai ele geçirildi. Uyuşturucuya el konuldu, şüpheli ise gözaltına alındı. - KOCAELİ