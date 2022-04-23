Şüpheli üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şüpheli üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Şüpheli üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı

Kahramanmaraş'ın Afşin ve Elbistan İlçe jandarma ekipleri durdukları araçta uyuşturucu ele geçirdi.

ELBİSTAN, KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ın Afşin ve Elbistan İlçe jandarma ekipleri durdukları araçta uyuşturucu ele geçirdi.

Afşin ilçesi Kötüre Mahallesinde bir istihbaratı değerlendiren Afşin ve Elbistan ilçe Jandarma ekipleri Göksun istikametinden Afşin istikametine gelmekte olan bir aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada ekipler 38 gram metamfetamin ele geçirdi. İki zanlıyı gözaltına aldı. - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu, Jandarma, Elbistan, Afşin, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title