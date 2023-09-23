Şüpheli, Şişli'de takip ettiği kadına evine girerken tacizde bulununca gözaltına alındı

Paşa Mahallesi'nde bir kadın, evine giderken uzun süre takip edildi ve evine girmeye çalışan şüpheli tarafından tacize uğradı. Kadının tepki vermesi üzerine şüpheli kaçtı. Polis ekipleri, şikayet üzerine harekete geçerek şüpheliyi yakaladı. Şüpheli, cinsel saldırı teşebbüsü ve ısrarlı takip suçlarından adliyeye sevk edildi.