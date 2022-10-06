Şüpheli şahsın üzerinden tabanca ele geçirildi 3. Sayfa Haberleri Adıyaman'da Yunus Polis ekiplerinin durumundan şüphelendiği şahsın üzerinden tabanca ele geçirildi. Adıyaman'da Yunus Polis ekiplerinin durumundan şüphelendiği şahsın üzerinden tabanca ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi eski Kahta Caddesi üzerinde devriye görevi yapan Yunus Polis ekipleri durumundan şüphelendikleri Y.B., isimli şahsı durdurarak aradı. Üst araması yapılan şahsın üzerinden 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 7 adet mermi ele geçirdi. Silah ve mermiler muhafaza altına alınırken Y.B., isimli şahıs hakkında işlem yapıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Bahçelievler Mahallesi Adıyaman 3. Sayfa Haberler

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