Şüpheli şahsın üzerinden silah ele geçirildi 3. Sayfa Haberleri Adıyaman'da, yunus polis ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan bir şahsın üzerinden tabanca ele geçirildi. Adıyaman'da, yunus polis ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan bir şahsın üzerinden tabanca ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi'nde devriye görevi yapan yunus polis ekipleri durumundan şüphelendikleri E.B., isimli kişiyi durdurdu. Üst araması yapılan şahsın üzerinden 1 adet tabanca ele geçirildi. Tabanca muhafaza altına alınırken E.B., isimli kişi ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Bahçelievler Mahallesi Adıyaman 3. Sayfa Haberler

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