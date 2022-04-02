Şüpheli şahsın üzerinden ruhsatsız silah çıktı

Hatay'ın Payas ilçesinde şüphe üzerine yapılan aramada üzerinden ruhsatsız silah ve bu silaha ait mermi ile şarjör çıkan bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karacami Mahallesi Kale Sokak üzerinde şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Yapılan kimlik sorgulamasında isminin R.T.T. olduğu belirlenen şüphelinin üzerinde arama yapıldı. Gerçekleştirilen üst aramasında bir adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait bir adet şarjör ile 6 adet mermi yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli R.T.T. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa