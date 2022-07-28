Şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi - Haberler

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Şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi

Şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi

Eskişehir'de şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Eskişehir'de şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bekçiler şüphe üzerine bir şahsı durdurdu. Ekiplerce durdurulan M.C.K.'nın üzerinde yapılan aramada, 33,12 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüpheli şahsa, "Kullanmak için Uyuşturucu Madde Bulundurmak" suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Eskişehir Tepebaşı 3. Sayfa Haberler

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