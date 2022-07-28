Şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi Eskişehir'de şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi. Eskişehir'de şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bekçiler şüphe üzerine bir şahsı durdurdu. Ekiplerce durdurulan M.C.K.'nın üzerinde yapılan aramada, 33,12 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli şahsa, "Kullanmak için Uyuşturucu Madde Bulundurmak" suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Eskişehir Tepebaşı 3. Sayfa Haberler

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