Şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu ele geçirildi 3. Sayfa Haberleri Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüpheli şahsın üzerinde 1.01gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüpheli şahsın üzerinde 1.01gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il merkezinde uyuşturucu madde kullanımının ve dolaşımının engellenmesi amacıyla yapılan çalışmalar çerçevesinde durdurulan şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada,1.01gr metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısla ilgili adli işlem yapıldı. - KÜTAHYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Narkotik Kütahya 3. Sayfa Haberler

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