Aranması olan şahıs üzerinde silahla birlikte yakalandı - Haberler

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Aranması olan şahıs üzerinde silahla birlikte yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Aranması olan şahıs üzerinde silahla birlikte yakalandı

Eskişehir'de polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda aranması olan bir şahıs üzerinde silah ile yakalandı.

Eskişehir'de polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda aranması olan bir şahıs üzerinde silah ile yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri Tepebaşı İlçesi'nde yaptıkları çalışma esnasında şüphe üzerine durdukları bir araçta ve şahsın üzerinde arama yaptı. Arama neticesinde 1 adet ruhsatsız tabanca ve 10 adet mermi ele geçirildi.

Eskişehir 1. Sulh Ceza Hakimliğince 'Basit Yaralama' suçundan aranması olduğu tespit edilen K.T. hakkında, 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler' hakkındaki kanun çerçevesinde işlem başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

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