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Şüpheli şahsın evinden uyuşturucu çıktı

3. Sayfa Haberleri

Şüpheli şahsın evinden uyuşturucu çıktı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde narkotik ekipleri, şüpheli bir şahsın evinde yaptığı aramada 42 gram esrar maddesi ve çok sayıda sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde narkotik ekipleri, şüpheli bir şahsın evinde yaptığı aramada 42 gram esrar maddesi ve çok sayıda sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde şüpheli P.G'nin (44) ikametine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada iki parça halinde 42,87 gram esrar maddesi, 126 adet sentetik ecza, 20 adet ecstasy hap ele geçirildi. Şüpheli P.G, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınarak, hakkında adli işlem başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Akhisar Manisa 3. Sayfa Haberler

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