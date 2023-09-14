Şüpheli şahıstan tabanca ele geçirildi

Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan çalışmalarda bir şüpheli üzerinden tabanca ele geçirildi.

Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan çalışmalarda bir şüpheli üzerinden tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Tepebaşı ilçesinde Asayiş Şube Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen uygulama esnasında durumundan şüphelenilerek A.G., durduruldu. Şüphelinin üzerinden yapılan aramada 1 tabanca ve 4 fişek ele geçirildi. - ESKİŞEHİR