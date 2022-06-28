Şüpheli şahıstan ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu çıktı Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları bir şahsın üzerinden tabanca ile uyuşturucu madde ele geçirdi. Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları bir şahsın üzerinden tabanca ile uyuşturucu madde ele geçirdi. Alınan bilgiye göre, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Sart Karakol Komutanlığı ve JASAT ekipleri, önleyici kolluk devriyesi esnasında Sart Mahallesi Işıklar mevkiinde durumundan şüphelendikleri S.E.'yi (23) durdurup üst araması yaptı. Yapılan üst aramasında ruhsatsız tabanca az miktarda metamfetamin ve kristal olarak tabir edilen uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliye "5729 sayılı ses ve gaz fişeği atabilen silahlar hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi. - MANİSA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Salihli Manisa 3. Sayfa Haberler

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