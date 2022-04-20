Şüpheli şahıstan ruhsatsız tabanca çıktı

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları bir şahsın üzerinden tabanca ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri, önleyici kolluk devriyesi esnasında Çökelek Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri A.S.'yi (35)durdurup üst araması yaptı. Yapılan üst aramasında 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve 8 adet fişek ele geçirildi.

Şüpheliye "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa