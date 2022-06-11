Şüpheli şahıstan metamfetamin ve uyuşturucu hap çıktı - Haberler

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Şüpheli şahıstan metamfetamin ve uyuşturucu hap çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şüpheli şahıstan metamfetamin ve uyuşturucu hap çıktı

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine arama yaptıkları şüpheli şahıstan 7 gram metamfetamin, 20 adet uyuşturucu hap ve az miktarda esrar ele geçirildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine arama yaptıkları şüpheli şahıstan 7 gram metamfetamin, 20 adet uyuşturucu hap ve az miktarda esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ve Motosikletli Polis Timleri, şüphelendikleri R.Z.'yi(33) Atatürk Mahallesi'nde durdurup, arama yaptı. Yapılan üst aramasında 2 fişek halinde alüminyum folyo içerisine saklanmış 7.22 gram metamfetamin, çeşitli renklerde 20 adet ekstasy hap ve az miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli R.Z. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Salihli Manisa 3. Sayfa Haberler

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