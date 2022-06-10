Şüpheli şahısta ruhsatsız silah ele geçirildi - Haberler

Şüpheli şahısta ruhsatsız silah ele geçirildi Eskişehir'de şüphe üzerine durdurulan 1 şahsın üzerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Eskişehir'de şüphe üzerine durdurulan 1 şahsın üzerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Tepebaşı İlçesi'nde şüphe üzerine bir şahıs durduruldu. Ekipler durdurduğu E.E., isimli şüphelinin üzerinde yaptığı aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve 8 mermi ele geçirildi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Eskişehir 3. Sayfa Haberler

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