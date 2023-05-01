Şüpheli şahısların üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde 3 şüpheli şahsın üzerinden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde 3 şüpheli şahsın üzerinden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız olarak sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Söke ilçesi Bağarası Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen 3 şahsın üzerinde yapılan aramada; 13 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilirken, şahıslar jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. - AYDIN