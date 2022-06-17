Şüpheli şahısların üzerinde uyuşturucu ele geçirildi Adıyaman'da polis ekiplerince durumunun şüphelenilerek durdurulan şahısların üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi. Adıyaman'da polis ekiplerince durumunun şüphelenilerek durdurulan şahısların üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durumundan şüphelenilen A.T., F.V., ve R.İ., isimli şahıslar, durdurularak arandı. Polis ekipleri tarafından yapılan aramalarda 2 fişek halinde 1.25 gram eroin maddesi ile 1 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Şahıslar, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Cumhuriyet Adıyaman 3. Sayfa Haberler

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