Şüpheli şahısların aracından uyuşturucu çıktı - Haberler

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Şüpheli şahısların aracından uyuşturucu çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şüpheli şahısların aracından uyuşturucu çıktı

Burdur'da devriye gezen polis ekipleri şüphelendikleri araçta arama yaptı.

YEŞİLOVA, BURDUR (İHA) - Burdur'da devriye gezen polis ekipleri şüphelendikleri araçta arama yaptı. Araçta uyuşturucu maddeler ve 4 adet bıçak ele geçirildi.

Burdur'un Yeşilova İlçesinde devriye gezen polis ekipleri, şüphelenmeleri üzerine park halindeki aracı kontrol etti. İçerisinde iki kişi bulunan araçta arama yapan ekipler, aracın torpido gözünde 6,93 gram eroin, 1,12 gram metanfetamin, 13 adet uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat, uyuşturucu madde madde kullanımına yarayan alüminyum folyo parçaları ve 4 Adet çeşitli boyutlarda bıçak ele geçirdi. Araçta bulunan şüpheliler savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - BURDUR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu, Yeşilova, Burdur, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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