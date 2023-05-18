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Şüpheli şahısların aracında uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi

Şüpheli şahısların aracında uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Eskişehir'de polis ekiplerince yakalanan şüphelilerin aracında uyuşturucu madde, silah, .azı malzemeler ve suç geliri olduğu değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Eskişehir'de polis ekiplerince yakalanan şüphelilerin aracında uyuşturucu madde, silah, .azı malzemeler ve suç geliri olduğu değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Tepebaşı ilçesinde Asayiş Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde U.S., B.G. ve İ.T. isimli şüpheli şahıslar yakalandı. Şahısların araçlarında yapılan arama sonucunda 9,67 gram metamfetamin, 51 sentetik ecza, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 fişek, 1 uyuşturucu madde kullanma aparatı ve suç geliri olduğu değerlendirilen 31 bin 280 TL ele geçirildi. Şüpheliler adli mercilere sevk edildi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskişehir 3. Sayfa Haberler

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