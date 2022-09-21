Şüpheli şahıslardan uyuşturucu çıktı 3. Sayfa Haberleri Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekiplerinin şüphelendiği şahıslardan 290 gram esrar maddesi ele geçirildi. Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekiplerinin şüphelendiği şahıslardan 290 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüphelendikleri 2 kişinin üst ve ikametlerinde yaptığı aramada 7 parça halinde toplam 289,76 gram esrar maddesi ele geçirdi. Yakalanan 2 kişiden 1'i uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - MANİSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Salihli Manisa 3. Sayfa Haberler

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