Şüpheli şahıslardan uyuşturucu çıktı
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Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekiplerinin şüphelendiği şahıslardan 290 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekiplerinin şüphelendiği şahıslardan 290 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüphelendikleri 2 kişinin üst ve ikametlerinde yaptığı aramada 7 parça halinde toplam 289,76 gram esrar maddesi ele geçirdi. Yakalanan 2 kişiden 1'i uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - MANİSA