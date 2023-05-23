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Şüpheli şahıslardan tabanca, tüfek ve uyuşturucu madde ele geçirildi

Şüpheli şahıslardan tabanca, tüfek ve uyuşturucu madde ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Eskişehir'de polis ekiplerinin çalışmaları esnasında durdurulan şüpheli araçlarda ve şahıslarda yapılan aramada, 3 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Eskişehir'de polis ekiplerinin çalışmaları esnasında durdurulan şüpheli araçlarda ve şahıslarda yapılan aramada, 3 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince şüpheli şahıslara ve araçlara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışma esnasında şüphe üzerine durdurulan şahıslarda ve araçlarda yapılan aramalarda, 3 adet ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 8 adet mermi, 1 adet av tüfeği ve bu tüfeğe ait 10 mermi ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çalışmalar sonucunda Y.O., B.D., A.T., Ö.F.S. ve B.K. isimli 5 şüpheli hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi. Ayrıca şüphelilerden A.T. isimli şahsın 'Silahla Tehdit' suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezasının bulunduğu tespit edildi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskişehir 3. Sayfa Haberler

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