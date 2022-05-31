Şüpheli şahıslardan pompalı tüfek ele geçirildi - Haberler

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Şüpheli şahıslardan pompalı tüfek ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şüpheli şahıslardan pompalı tüfek ele geçirildi

Eskişehir'de şüphe üzerine kontrol edilen bir araç ve 2 kişi üzerinde pompalı tüfek ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Eskişehir'de şüphe üzerine kontrol edilen bir araç ve 2 kişi üzerinde pompalı tüfek ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince önleme faaliyetleri esnasında Tepebaşı İlçesi'nde şüphelenilen bir araç ve şahıslar üzerinde çalışma yapıldı. Arama neticesinde 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 5 adet pompalı tüfek mermisi ve 43 adet tabanca mermisi ele geçirildi.

Şüpheli T.E. ve M.T. hakkında ele geçirilen suç aletleri ile ilgili gerekli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Pompalı Tüfek Eskişehir Tragger 3. Sayfa Haberler

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