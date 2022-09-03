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Şüpheli şahıslardan çalıntı motosiklet ve tabanca ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Şüpheli şahıslardan çalıntı motosiklet ve tabanca ele geçirildi

Eskişehir'de şüpheli şahıslara yönelik yapılan çalışmada 3 kişi yakalanırken, 1 adet çalıntı motosiklet ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Eskişehir'de şüpheli şahıslara yönelik yapılan çalışmada 3 kişi yakalanırken, 1 adet çalıntı motosiklet ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Tepebaşı ilçesinde suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde şüpheli şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalarda 1 adet çalıntı motosiklet ve 2 adet ruhsatsız tabanca ile 21 adet mermi ele geçirildi.

Yakalanan S.D., H.Ç. ve K.K. isimli şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Eskişehir 3. Sayfa Haberler

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