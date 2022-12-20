Şüpheli şahıslardan 340 gram uyuşturucu madde ele geçirildi 3. Sayfa Haberleri Muğla'nın Bodrum ilçesinde narkotik ekiplerince yapılan operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı, 340 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Muğla'nın Bodrum ilçesinde narkotik ekiplerince yapılan operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı, 340 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde görev yapan Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, il dışından Bodrum'a yüklü miktarda uyuşturucu getireceği bilgisini aldı. 2 şüphelinin bindiği araç, Bodrum girişinde durduruldu, şahıslar gözaltına alındı. Şahısların üzerinde ve araçta yapılan aramalarda, şüpheliler ile birlikte 340 gram kokain maddesi ele geçirildi. Şüphelilerden U.Ç., sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edilirken İ.U. adlı şüpheli ise adli kontrol ile serbest kaldı. - MUĞLA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Narkotik Bodrum Muğla 3. Sayfa Haberler

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