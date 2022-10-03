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Şüpheli şahıslara yönelik operasyon yapıldı

3. Sayfa Haberleri

Şüpheli şahıslara yönelik operasyon yapıldı

Eskişehir'de şüpheli şahıslara yönelik yapılan operasyonda 7 kişi yakalanırken, çeşitli ateşli ve kesici alet, uyuşturucu madde ve çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Eskişehir'de şüpheli şahıslara yönelik yapılan operasyonda 7 kişi yakalanırken, çeşitli ateşli ve kesici alet, uyuşturucu madde ve çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Tepebaşı ilçesinde suç ve suçlularla mücadele amacıyla şüpheli şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalarda 7 şüpheli yakalanırken, 3 adet tabanca ile 18 adet mermi, 1 adet tüfek ile 4 adet mermi, bir miktar uyuşturucu madde, 2 adet kesici alet ve 1 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Gözaltına alınan T.K., Y.C.B., G.Ş., İ.Ö., G.A., Y.K. ve M.K. isimli 7 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Eskişehir 3. Sayfa Haberler

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